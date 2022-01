Prefeito critica baile de idosos na pandemia: "é como querer abraçar o capeta. vai dar zebra"

Apoie o 247

247 - O prefeito de Itaberá, Alex Lacerda (PSDB), criticou um baile de idosos durante uma live realizada no último domingo (16/1) em função dos casos de Covid-19 no realizado no município do interior paulista. “Tem cabimento um clube de terceira idade, que sabe que a situação é complicada, fazer baile? É a mesma coisa que estar no inferno e querer dar um abracinho no capeta! Vai dar zebra!”, disse Lacerda durante a transmissão ao vivo.

De acordo com o Metrópoles, o tucano aproveitou a ocasião para reforçar a importância da vacinação e da manutenção das recomendações sobre o distanciamento social. Lacerda disse, ainda, que os cuidados são necessários para evitar um novo lockdown. Ele também afirmou que o momento não é de festas e que não entende como as pessoas participam de eventos do gênero.

