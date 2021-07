Prefeitura de São Paulo confirma circulação da variante delta da Covid na cidade

Cepa é cerca de 50% mais transmissível do que outras linhagens do novo coronavírus edit

247 - A Prefeitura de São Paulo confirmou que a variante delta da Covid-19 já circula na capital paulista. A transmissão comunitária da cepa foi atestada após o rastreamento de ao menos 40 pessoas que tiveram contato com o primeiro paciente infectado.

Segundo a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde), braço da OMS (Organização Mundial da Saúde) nas Américas, além do Brasil outros 13 países do continente americano já registram a circulação da cepa delta. Pesquisadores apontam que essa variante possivelmente apresenta um nível de transmissibilidade cerca de 50% maior do que linhagens anteriores do vírus, informa a Folha de S.Paulo.

Em nota, o Ministério da Saúde afirma que até o momento são 20 casos notificados da variante delta no Brasil. Os seis primeiros foram confirmados entre a tripulação de um navio oriundo da Malásia ancorado na costa maranhense, em maio. Há ainda três casos no Rio de Janeiro, um em Minas Gerais, sete no Paraná, dois em Goiás e um em São Paulo.

Foram quatro mortes confirmadas, segundo o Ministério da Saúde, sendo uma no Maranhão e três no Paraná. “Os dados coletados até o momento não demonstram circulação comunitária; no entanto, é importante ressaltar que as investigações estão em andamento”, diz a pasta.

Segundo estudos, a variante delta consegue escapar parcialmente dos anticorpos de pessoas vacinadas ou já curadas da Covid-19 e apenas uma dose das vacinas da Pfizer/BioNTech ou da AstraZeneca/Oxford não são suficientes para proteger contra infecção por essa linhagem. A proteção após a segunda dose, porém, ficou acima de 60%.

