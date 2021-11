Presidente da Pfizer diz que empresa entregará ao Brasil vacina adaptada à ômicron, se for preciso

A Pfizer avalia se a sua vacina perde força em contato com a ômicron, identificada inicialmente na África do Sul. A ideia é que os resultados sejam divulgados "nas próximas semanas" edit

247 - A presidente da Pfizer no Brasil, Marta Díez, em entrevista à Folha de S.Paulo, disse que o novo contrato com o Ministério da Saúde prevê a entrega de vacinas contra Covid-19 adaptadas às novas variantes do coronavírus, como a ômicron.

O contrato foi formalizado nesta segunda-feira, 29, e garante ao Brasil 100 milhões de doses do imunizante em 2022, com opção de comprar mais 50 milhões de unidades.

Segundo Díez, a Pfizer avalia se a sua vacina perde força em contato com a ômicron, identificada inicialmente na África do Sul. A ideia é que os resultados sejam divulgados "nas próximas semanas", em dezembro.

Segundo ela, há previsão de a Pfizer entregar novo modelo de vacina, adaptado às variantes, se isto for preciso, para o Brasil. “A definição do produto neste novo contrato é bem abrangente, inclui a versão atual, mas também novos desenvolvimentos, caso seja necessário para as novas variantes, seja a ômicron ou outras”, disse.

