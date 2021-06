Presidente do Conass diz que números de mortos apontam para início da terceira onda da Covid

247 - O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula, afirmou nesta quarta-feira (9) que os números de mortes por Covid-19 contabilizados nesta terça-feira podem significar o início da terceira onda da pandemia. O Brasil registrou 2.693 novos óbitos.“Ainda não dá para dizer que entramos na terceira onda, mas pode ser que estejamos vendo ela começar agora mesmo”, disse ao Painel da Folha de S.Paulo .Os sinais da terceira onda espalham-se pelo país, em especial na região Centro-Oeste, com superlotação de UTIs. O número total de pacientes internados para tratamento da Covid-19 no estado de São Paulo bateu a marca de 24.547, nesta terça-feira, sendo 11.189 em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 13.358 em enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI é de 82%, valor considerado como colapso por especialistas. O estado ultrapassou a quantidade de pessoas diagnosticadas com a doença internadas em UTI que havia sido apontada pelo governo João Doria (PSDB) como limite (11 mil) de um possível novo aumento da epidemia após as flexibilizações da quarentena realizadas em maio.

Em seu último boletim extraordinário, divulgado na segunda-feira (7)a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) advertiu que a "flexibilização" das medidas levará a "uma intensificação da pandemia" nas próximas semanas.

Embora a média de mortes permaneça estável, o número de casos tende a subir em quase todo o país nas últimas semanas.

"Este processo de manutenção de taxas elevadas de mortalidade, junto com o aumento das taxas de incidência, pode ter como consequência um agravamento da crise sanitária", adverte Fiocruz.

