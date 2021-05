Presidente do Conass teme "apagão" na vacinação e piora da pandemia

Carlos Lula alerta para a conjunção de fatores como a desaceleração da vacinação e a abertura do comércio e teme “cenário crítico” nas próximas semanas, mas com “números piores” do que março e abril. “Aí não seria uma terceira onda, mas um tsunami” edit

247 - O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Carlos Lula, alertou, em entrevista à CNN nesta segunda-feira, 10, para um possível “apagão” na vacinação no Brasil e uma piora da pandemia do novo coronavírus no país.

Ele apontou uma série de fatores como a desaceleração da vacinação e a abertura do comércio. O presidente do Conass também teme “cenário crítico” nas próximas semanas, mas com “números piores” do que março e abril.

“Se em três a quatro semanas, com a vacina desacelerando, com uma diminuição nesse processo - embora a gente espera que não aconteça -, a gente abrindo o comércio e tendo mais uma interação com as pessoas, é normal que haja um aumento no número de casos. É natural que isso aconteça”, afirmou.

“O que a gente teme é que uma nova variante, que pode afetar inclusive a resposta das vacinas, levando a um cenário crítico, que nos levaria para os patamares de março e de abril, só que números muito piores. Aí a gente não teria uma terceira onda, teria um tsunami”, declarou.

Ele também diz que, visitando as UTIs dos hospitais, é possível observar que "a doença rejuvenesceu".

Brasil se aproxima de 425 mil óbitos

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 889 mortes por Covid-19, totalizando 423.229 óbitos pela doença desde o início da pandemia, segundo dados divulgados pelo Conass nesta segunda.

Foram contabilizados também no último dia 25.200 novos casos da enfermidade, totalizando 15.209.990 casos.

Às segundas-feiras os números de óbitos e casos costumam ser menores em razão do represamento dos dados que ocorre em decorrência dos finais de semana.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.