Presídios do DF tem um caso confirmado de Covid-19 para cada quatro testes

A Secretaria de Saúde do DF registrou 548 detentos e 200 policiais penais infectados com o novo coronavírus. Quatro policiais estão internados e um agente de 45 anos morreu no último domingo (17)

247 - Cerca de 3,1 mil presos e policiais penais foram testados com 748 resultados positivos para o novo coronavírus, de acordo a Subsecretaria do Sistema Penitenciário do Distrito Federal (Sesipe-DF). A cada quatro pessoas que realizaram o exame, uma estava contaminada. A informação é do portal G1.

O número de 748 pessoas infectadas é dividido em 548 detentos e 200 policiais penais, segundo a Secretaria de Saúde. Um dos agentes públicos, Francisco Pires de Souza, de 45 anos, morreu no último domingo (17), acrescenta a reportagem.

A Sesipe revela que quatro policiais penais estão internados. "Os demais apresentam sintomas moderados e foram afastados das atividades”, diz a subsecretaria. Outros 90 recuperados voltaram ao trabalho normalmente.

