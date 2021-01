Primeira leva da vacina deve acabar até o dia 31 na maioria das capitais brasileiras

247 - A primeira remessa de vacinas distribuída no País deve acabar até o fim da próxima semana na maioria das capitais brasileiras. Pelo menos 17 das 27 cidades (incluindo o Distrito Federal) planejam terminar de aplicar a primeira dose nos grupos prioritários até 31 de janeiro. Só Goiânia (GO) e Recife (PE) estimam um tempo maior, de três semanas, e o restante não tem previsão. O levantamento foi feito pelo jornal Folha de S.Paulo com as prefeituras, que são as responsáveis pela vacinação.

As cidades de São Paulo (SP), Boa Vista (RR), Rio Branco (AC) e Goiânia estão usando todas as vacinas disponíveis e, agora, dependem da chegada de mais frascos para a segunda dose daqui a duas a três semanas.

O País deve conseguir mais 6,8 milhões de doses a curto prazo. São 2 milhões da vacina de Oxford/AstraZeneca, que devem chegar da Índia nesta sexta (22) e outras 4,8 milhões da Coronavac, que aguardam autorização emergencial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

