Primeira morte por Covid-19 no Brasil ocorreu em 12 de março, diz Ministério da Saúde

Primeira morte por Covid-19 no Brasil ocorreu em 12 de março, e não no dia 15 de março, como anunciado incialmente edit

247 - A primeira morte por Covid-19 no Brasil ocorreu em 12 de março, e não no dia 15 de março, como anunciado incialmente. A vítima é uma mulher de 57 anos que foi internada em um hospital público de São Paulo, mas não resistiu. A informação é do Ministério da Saúde.

Segundo o jornal O Globo, o dado, segundo a pasta, será atualizado no próximo boletim epidemiológico semanal.

O primeiro óbito notificado às autoridades no Brasil tinha sido informado como tendo ocorrido em 16 de março e fora divulgado no dia seguinte. Informações mais recentes mostraram, entretanto, que havia ocorrido uma morte em 15 de março. Agora, com o novo dado, sabe-se que a Covid-19 passou a matar no país ainda na primeira quinzena daquele mês.

