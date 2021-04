Primeiras doses da vacina da Pfizer devem chegar dia 29 ao Brasil

A primeira remessa enviada pela fabricante contará com 1 milhão de doses do imunizante edit

247 - O Brasil deve receber as primeiras doses da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 no próximo dia 29 de abril.

Segundo a CNN Brasil, que divulgou a data, os imunizantes devem sair da Bélgica no dia 26 de abril e podem chegar ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, três dias depois.

A primeira remessa enviada pela fabricante contará com 1 milhão de doses do imunizante. Pelo novo cronograma, a Pfizer prometeu entregar ao Brasil 2,5 milhões de doses em maio. Em junho, a entrega seria de cerca de 15 milhões do imunizante. Sendo assim, o total de entregas no primeiro semestre seria de 18,5 milhões doses da vacina.

Primeiras doses do imunizante da Pfizer chegarão com atraso provocado pelo governo Jair Bolsonaro, que em agosto de 2020 rejeitou a oferta de envio 70 milhões de doses de imunizante ao país.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.