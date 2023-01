Primeiro caso da variante XBB.1.5 do coronavírus é identificado no interior paulista

Apoie o 247

247 - O primeiro caso da variante XBB.1.5 do coronavírus, considerada a mais transmissível até agora pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi identificado em uma amostra do vírus no estado São Paulo. A amostra foi coletada em 9 de novembro de uma paciente de 54 anos na cidade de Indaiatuba, a 103 quilômetros da capital paulista. Foi o único caso identificado de um total de 1.330 amostras sequenciadas no mês de novembro - 33 eram da sublinhagem XBB da ômicron. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (5) pelo jornal Folha de S.Paulo.

Segundo a OMS, XBB.1.5 foi identificada em 29 países, mas é provável que dado esteja subnotificado, porque o sequenciamento é mais difícil de ser feito houve queda na realização de testes no mundo.

O pesquisador José Eduardo Levi, virologista responsável pelo projeto de vigilância genômica da rede, a variante pode ter se espalhado pelo estado de São Paulo. "A amostra foi coletada em novembro e agora só conseguimos fazer a identificação, então é provável que já tenha sim um aumento porque a circulação [das variantes] muda com muita rapidez com essas sublinhagens da ômicron".

A XBB.1.5 é uma variante formada pela combinação de duas sublinhagens da BA.2 e carrega uma mutação que deixa mais forte a ligação dela com as células humanas. Como consequência, a replicação ocorre mais rapidamente. A sua presença em países como nos Estados Unidos é dominante na comparação com outras linhagens menos transmissíveis (mais de 40% das amostras são de XBB.1.5).

