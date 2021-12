Primeiro-ministro da França alerta: variante Ômicron está se espalhando 'na velocidade de um raio'

Governo francês proibiu concentrações de réveillon e pediu que celebrações no Natal sejam com número limitado de familiares edit

247 - A variante Ômicron da Covid-19 deve ser a dominante na França no início de janeiro de 2022, afirmou o primeiro-ministro do país, Jean Castex em entrevista coletiva nesta sexta-feira (17). Ele disse que a nova cepa se propaga à "velocidade de um raio". Também nesta sexta, a diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, Rochelle Walensky, afirmou que a variante se tornará predominante no país em poucas semanas .

“A quinta onda está aqui e está com força total” disse Castex na entrevista, segundo O Globo. Com a proximidade das festas de fim de ano, o governo francês tem alertado para a importância da vacinação e determinou regras mais rígidas de circulação, como restrições para viajantes oriundos do Reino Unido, onde 15 mil casos da Ômicron foram confirmados apenas nesta sexta-feira.

A partir deste sábado, viajantes a trabalho ou turismo não poderão atravessar a fronteira entre o Reino Unido e a França. Para aqueles com justificativas consideradas essenciais, será necessário apresentar um teste negativo para a Covid-19 realizado em menos de 24 horas, além de fazer um isolamento de 48 horas.

O governo francês proibiu a realização de shows e queimas de fogos de artifício no réveillon, pediu que a população evite aglomerações e faça reuniões no Natal com um número limitado de familiares.

