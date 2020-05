Profissionais da saúde viram as costas à primeira-ministra da Bélgica em protesto (vídeo)

Sophie Wilmès, de centro-direita, tem defendido política de “quarentenas parciais” para não afetar a economia, contrariando as associações de médicos e enfermeiras edit

Revista Fórum - A visita da primeira-ministra da Bélgica, Sophie Wilmès, ao Hospital Saint-Pierre, em Bruxelas, nesta segunda-feira (18), foi alvo de protesto dos profissionais da saúde do local, que a receberam virando as costas para sua comitiva, em sua chegada ao local.

Os médicos e enfermeiras fizeram um corredor na entrada do edifício e se colocaram de costas para o veículo que trazia a líder política do país. A manifestação tem a ver com a oposição das associações de médicos e enfermeiras à política de “quarentena parcial” adotada pelo governo.

