Programa Nacional de Imunizações está abandonado há cinco meses

247 - O governo de Jair Bolsonaro segue dando demonstrações de decaso no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Com o Brasil registrando 620 mil mortes e mais de 22 milhões de infectados, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) nesse momento, responsável pelo controle das doenças no Brasil, está abandonado há meses pelo Ministério da Saúde.

O órgão está sem coordenação desde 7 de julho, quando a diretora Franciele Fontana Fantinato deixou o cargo. O médico pediatra Ricardo Gurgel chegou a ser nomeado para cargo no dia 7 de outubro, mas teve sua posse impedida devido a seu posicionamento favorável às vacinas.

Programa Nacional de Imunizações já tornou o Brasil uma referência mundial no assunto. Antes da Covid-19, o PNI costumava distribuir 300 milhões de doses de vacina anualmente.

