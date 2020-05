Programas de confinamento na China restringem com sucesso a disseminação do coronavírus

Xinhua - A China obteve sucesso com os programas de confinamento que realizou e conseguiu controlar a pandemia do novo coronavírus.

"Eu os chamei (programas de confinamento) antes de maior experimento de saúde pública na história da humanidade. E como você sabe, acho que o experimento foi um sucesso, porque claramente, agora temos evidências, reduziu bastante a transmissão desse vírus altamente contagioso", afirmou William Schaffner, um influente especialista em doenças infecciosas, em uma recente entrevista à Xinhua.

Schaffner é professor de Medicina Preventiva no Departamento de Políticas de Saúde e professor de Medicina na Divisão de Doenças Infecciosas da Escola de Medicina da Universidade Vanderbilt, em Nashville, Tennessee.

"E então estamos tentando modelar o que estamos fazendo da mesma maneira que aconteceu na China. Não somos tão severos, mas os princípios são os mesmos e, indo além, outros países também estão aprendendo com essa parte da experiência da China ", disse Schaffner, referindo-se às ordens de permanência em casa e às medidas de distanciamento social adotadas pelos EUA para conter a disseminação da covid-19.

O especialista em saúde pública alertou os americanos a adotarem práticas apropriadas de distanciamento social, agora que vários estados retomarão suas atividades econômicas e que outros planejam suspender as restrições na próxima semana.

"Não é mais uma questão de se vamos fazer isso, mas quando e como. Então, algumas pessoas foram primeiro. Talvez eles tenham antecipado um pouco. Mas o truque é equilibrar a parte médica com as partes econômica, social e cultural", disse Schaffner.

"E isso vai ser muito complicado. Se nos abrirmos, temos que manter o distanciamento social. O uso de máscaras, por exemplo, uma distância de 1,8 metro, uma boa higiene das mãos, a medida de temperatura antes de entrar em uma loja. Todas essas coisas vão ser muito importantes e assim como ficar em casa, não sair muito ", disse ele.

"Acho que ainda devemos seguir as regras e recomendações e ser conservadores, não estar tão ansiosos para sair, porque não queremos de repente ter mais casos de coronavírus e, em seguida, uma segunda onda, certo?"

Em 8 de abril, a China suspendeu as restrições de viagens para Wuhan, a cidade mais atingida pelo surto do novo coronavírus, encerrando um confinamento que isolou cerca de 10 milhões de pessoas do resto do mundo por 76 dias.

Mais de 1,4 milhão de infecções e 56 mil mortes podem ter sido evitadas como resultado das medidas de saúde pública nacionais e provinciais impostas no final de janeiro na China, de acordo com um novo estudo liderado por Xi Chen, professor da Escola de Saúde Pública de Yale, publicado na revista Journal of Population Economics em 9 de abril.

"Diante de um vírus anteriormente desconhecido, a China implementou talvez o esforço de contenção de doenças mais ambicioso, ágil e agressivo da história", segundo um relatório da Missão Conjunta OMS-China sobre a covid-19, divulgado no final de fevereiro.

