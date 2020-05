PSOL pede visita emergencial de comissão de Direitos Humanos ao Brasil

A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados pediu que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos faça uma visita emergencial ao Brasil após a saída de Nelson Teich ontem do Ministério da Saúde edit

247- A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados pediu que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos faça uma visita emergencial ao Brasil após a saída de Nelson Teich ontem do Ministério da Saúde em meio à pandemia do coronavírus. A informação é do portal UOL.

Segundo o partido, a delegação da comissão tem de "averiguar a situação de desmonte e descontinuidade do sistema público de saúde" no que chamou de "catastrófica gestão" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Os deputados pedem ainda que a comissão se manifeste de forma urgente sobre a condução do governo Bolsonaro perante a pandemia.

