Quarta dose da Pfizer e Moderna contra Covid é menos eficaz contra ômicron, diz estudo de hospital israelense

247 - Ainda que aumente o número de anticorpos contra a Covid-19, uma quarta dose das vacinas da Pfizer e da Moderna é "menos" eficaz no combate à variante ômicron do coronavírus, apontou nesta segunda-feira (17) o hospital israelense Sheba, que realizou testes clínicos sobre o tema. As informações são da Folha de S. Paulo.

O hospital vacinou no final de dezembro 154 profissionais de saúde com uma quarta dose de Pfizer e outros 120 voluntários com uma quarta dose da Moderna. Uma semana depois foi possível observar um aumento no número de anticorpos. "Os anticorpos [dos participantes] aumentaram cinco vezes, indicando que a vacina funciona e oferece proteção contra complicações graves".

Nesta segunda-feira, porém, o professor Gili Regev-Yochay, coordenador do estudo, explicou que embora a administração dessas quartas doses permita "aumentar o nível de anticorpos (...), oferece apenas defesa parcial contra o vírus".

"As vacinas da Pfizer e da Moderna, que foram as mais eficazes contra as outras variantes, oferecem menos proteção contra a ômicron", disse.

