Quatro capitais suspendem aplicação da 1ª dose por falta de vacina contra a Covid-19

247 - Quatro capitais brasileiras interromperam a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 por falta de vacinas. Florianópolis (SC) ainda tem doses para imunizar pessoas com 65 anos até sexta (16). Goiânia (GO) suspendeu a aplicação da primeira dose no sábado (10), quando atendeu pessoas na faixa de 64 anos. No dia seguinte (11), a imunização foi suspensa em Teresina (PI) e no dia 13, em Rio Branco (AC), também pela falta de vacinas, de acordo com informações publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

Salvador (BA) suspendeu a vacinação na última quarta-feira (14) para pessoas acima de 60 anos.

São Luís (MA) vai interromper a campanha a partir desta sexta (16) enquanto aguarda novas remessas de vacinas.

CPI da Covid

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) será o relator da CPI da Covid-19, o que aumentará a pressão sobre Jair Bolsonaro.

Crítico ao governo, o parlamentar havia apontado crime de responsabilidade após Bolsonaro dizer, em conversa com o senador Jorge Kajurun (Cidadania-GO), que tinha a intenção de usar a CPI contra governadores e prefeitos, além de pedir impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.

O colegiado da CPI será presidido por Omar Aziz (PSD-AM) e o vice-presidente será o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

