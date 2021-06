Queiroga: Adultos devem ser vacinados com a 1ª dose até o final de setembro

Ministro já havia afirmado anteriormente que o Brasil poderia completar a vacinação de todos os adultos até o final do ano. Governadores e prefeitos estão divulgando calendários que preveem a vacinação com a primeira dose com o mesmo prazo apresentado pelo ministro edit

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira (21), durante participação na Comissão Temporária da Covid-19 no Senado, que toda a população adulta do Brasil deve ter a oportunidade de receber a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus até o final de setembro. A informação é do portal UOL.

"E possível antever que toda população acima de 18 anos pode ser imunizada com uma dose da vacina até o mês de setembro. E é possível antever que podemos ter toda população acima de 18 anos vacinada [com duas doses] até o final de 2021", afirmou Queiroga no Congresso.

Queiroga já havia afirmado anteriormente que o Brasil poderia completar a vacinação de todos os adultos até o final do ano, após o atraso do governo na aquisição de vacinas.

Governadores e prefeitos estão divulgando calendários que preveem a vacinação com a primeira dose com o mesmo prazo apresentado pelo ministro.

