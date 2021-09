Queiroga anuncia ampliação de dose de reforço contra Covid para maiores de 60 anos

Apoie o 247

Clube de Economia

(Reuters) - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta terça-feira em vídeo publicado em sua conta no Twitter a ampliação da aplicação da dose de reforço da vacina contra Covid-19 para as pessoas com mais de 60 anos a partir do final deste mês.

"Além dos idosos com mais de 70 anos, dos profissionais de saúde, que já foram contemplados com uma dose de reforço, agora o Ministério da Saúde vai atender aqueles com mais de 60 anos. São cerca de 7 milhões de brasileiros nesta condição", disse o ministro no vídeo.

A aplicação de uma dose de reforço já havia sido anunciada para idosos com mais de 70 anos - embora alguns Estados a tenham estendido para os maiores de 60 por conta própria - e para os profissionais de saúde.

PUBLICIDADE

Queiroga está em quarentena em Nova York depois de ser diagnosticado com a Covid-19 enquanto acompanhava o presidente Jair Bolsonaro na cidade norte-americana, onde Bolsonaro discursou para a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas na semana passada.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE