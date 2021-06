Queiroga anuncia chegada de 1,5 mi de doses de vacina da Janssen na terça-feira

Reuters - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse nesta segunda-feira que um lote de 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen contra Covid-19 chegará ao Brasil na manhã de terça-feira, uma semana depois do previsto originalmente.

A quantidade de doses anunciada pelo ministro durante audiência no Senado é a metade do número que ele havia anunciado no dia 8 de junho, quando previu para a semana passada a chegada de 3 milhões de doses do imunizante.

Ao contrário da maioria das vacinas contra Covid-19, que é aplicada em duas doses, a vacina da Janssen, subsidiária da Johnson & Johnson, é aplicada em dose única, o que significa que o montante anunciado por Queiroga será suficiente para completar o esquema vacinal de 1,5 milhão de brasileiros.

O Ministério da Saúde tem contrato com a Janssen para compra de 38 milhões de doses do imunizante.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.