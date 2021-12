Queiroga anuncia redução do intervalo da 3ª dose de 5 para 4 meses

Objetivo da medida é ampliar proteção da população com avanço da variante Ômicron. Portaria com modificação será publicada na segunda-feira edit

Metrópoles - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou neste sábado (18/12) que o intervalo para a dose de reforço será reduzido de cinco para quatro meses.

De acordo com o ministro, o objetivo da medida é ampliar a proteção da população diante do avanço da variante Ômicron. A portaria com a modificação deve ser publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira (20/12).

“A dose de reforço é fundamental para frear o avanço de novas variantes e reduzir hospitalizações e óbitos, em especial em grupos de risco”, escreveu nas redes sociais.

Para ampliar a proteção contra a variante Ômicron vamos reduzir o intervalo de aplicação da 3ª dose de cinco para quatro meses. A dose de reforço é fundamental para frear o avanço de novas variantes e reduzir hospitalizações e óbitos, em especial em grupos de risco. — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) December 18, 2021





