Queiroga divulga fake news de que 4 mil morreram por vacina no Brasil

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, divulgou nesta segunda-feira (17) informação errada ao dizer que haveria 4.000 óbitos comprovadamente relacionados à vacinação contra a Covid-19.

A informação é desmentida pelas informações oficiais do próprio ministério. Em boletim epidemiológico publicado em outubro de 2021, com dados compilados até aquele mês, a Saúde apontava uma morte "tendo como relação causal com as vacinas".

Queiroga citou o dado errado em programa da Jovem Pan, quando questionado por uma comentarista da emissora sobre o sofrimento de "inúmeras famílias vítimas dos efeitos adversos das vacinas". "Temos na Secretaria de Vigilância em Saúde registrado 1,7 óbito por cada 100 mil doses aplicadas. Isso perfaz cerca 4.000 óbitos onde há comprovação de relação causal com a aplicação da vacina", disse o ministro.

De acordo com a Folha de S. Paulo, Queiroga repetiu o erro ao ser questionado e disse que há 3.935 óbitos. Mais tarde, cobrado novamente sobre o dado, reconheceu que a informação estava errada, afirmando que seriam casos em investigação.

