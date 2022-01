Queiroga diz que governo avalia autorizar médicos a trabalharem mesmo infectados pela Covid

Apoie o 247

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo irá discutir com os secretários de saúde a possibilidade de redução do período de quarentena de profissionais de saúde que testam positivo para a Covid-19 o que, na prática, permitirá que eles trabalhem mesmo estando infectados pelo coronavírus. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o assunto será debatido em uma reunião prevista para acontecer nesta sexta-feira (7).

Segundo Queiroga, o objetivo é que, a exemplo de outros países, o Brasil “possivelmente” reduza o período de quarentena para apenas cinco dias, desde que os profissionais de saúde estejam assintomáticos. Atualmente, os protocolos da pasta recomendam um isolamento de 14 dias para quem foi infectado, mesmo sem apresentar sintomas.

"Naturalmente que está em estudo na área técnica", disse Queiroga. Segundo ele, tanto o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) como países como a França já reduziram o prazo de quarentena para os casos assintomáticos. A medida foi adotada em algumas regiões do globo para evitar que a licença de médicos ou outros profissionais da área de saúde afetasse o trabalho nos hospitais no momento em que os casos de covid voltam subir rapidamente em função do avanço da variante Ômicron.

