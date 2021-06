Queiroga diz que Saúde abriu sindicância para apurar propina das vacinas

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta quarta-feira (30) que a pasta instaurou inquérito para investigar denúncia de cobrança de propina divulgada nesta terça-feira em matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo, onde o empresário Luiz Paulo Dominguetti Pereira — que se apresentava como representante da empresa Davati Medical Supply — diz ter recebido pedido de propina de U$ 1 por dose da vacina AstraZeneca caso fechasse contrato com o Ministério da Saúde.

Os acordos teriam sido negociados com o diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. De acordo com reportagem do jornal O Globo , Dias foi citado pelo servidor da pasta Luis Ricardo Miranda, que denunciou o esquema de corrupção da Covaxin, como uma das autoridades que o pressionou para acelerar a compra da vacina indiana.

O ex-diretor do Departamento de Logística foi indicado pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), que também foi citado em depoimentos na CPI da Covid-19 no Senado.

“Isso está sendo apurado. Instauramos uma sindicância e essa sindicância vai trazer conclusões, mas enquanto isso de maneira cautelar nós afastamos” afirmou Queiroga em referência às denúncias de cobrança de propina.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e assista:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.