Queiroga pede que população não tenha preferência entre vacinas: "não é self-service"

Juliana Contaifer, Metrópoles - Em entrevista ao programa Brasil Urgente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um apelo para a população tomar qualquer vacina contra a Covid-19 que estiver disponível no posto de saúde. “Todas as vacinas são seguras, têm eficácia, e são importantes. Vacinação não é self-service”, afirmou o médico.

A manifestação do ministro veio após a notícia de que, em vários postos de saúde, a população tem desistido de se imunizar ao descobrir que a Coronavac está sendo aplicada, dando preferência para as fórmulas da AstraZeneca e Pfizer. Queiroga diz que é preciso vacinar uma porcentagem alta da população para conter a disseminação do vírus e chegar a um ponto onde, como em outros países, será possível circular sem máscara e promover aglomerações.

