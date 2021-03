Queiroga se reune com Fauci, coordenador contra a pandemia do governo Biden

Apesar de não ter falado sobre a pauta da reunião, na segunda-feira, 29, Queiroga afirmou estar negociando uma troca para adquirir vacinas com os EUA. Queiroga também se reuniu com o embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman edit

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu por videoconferência com o infectologista Anthony Fauci, nesta terça-feira, 30. Fauci é responsável pela estratégia de combate à Covid-19 no governo Joe Biden, dos Estados Unidos.

Ele já havia falado que faria reunião com autoridades brasileiras após mostrar preocupação com a pandemia no País.

Apesar de não ter falado sobre a pauta da reunião, na segunda-feira, 29, Queiroga afirmou estar negociando uma troca para adquirir vacinas com os EUA.

Queiroga também se reuniu com o embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman.

Política ambiental de Bolsonaro dificulta Brasil a receber vacinas

A ausência de compromissos com políticas ambientais sustentáveis e, especialmente, a desídia governamental com os desmatamentos na Amazônia estão dificultando o Brasil a receber uma doação de 10 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 produzida pela farmacêutica Moderna.

A empresa já manifestou ao governo brasileiro a disposição de doar os imunizantes, contudo, o governo de John Biden condicionou a operação à assinatura de compromissos ambientais com o Brasil.

