Queiroga testa negativo para Covid e deve voltar ao Brasil nesta segunda-feira

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou neste domingo (3) negativo para Covid-19 e deve retornar ao Brasil nesta segunda-feira, informou o G1. "Meu novo exame de RT-PCR deu negativo para a Covid-19. Em breve retorno ao BR! Agradeço a todos que enviaram boas vibrações. Vamos em frente!", publicou Queiroga em uma rede social.

Na sexta-feira (1º), o ministro havia informado que receber novo resultado positivo para Covid no exame realizado na quinta (30).

Queiroga permaneceu em isolamento nos Estados Unidos, para onde viajou na comitiva de Jair Bolsonaro a Nova York para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Queiroga foi diagnosticado com Covid no último dia 21, após participar de uma série de compromissos públicos com representantes brasileiros e de outros países no evento da ONU – incluindo o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o presidente da Polônia, Andrezj Duda.

