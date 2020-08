Quem é o bilionário que já está produzindo doses da vacina de coronavírus?

O bilionário indiano Adar Poonawalla, de 39 anos, é o chefe-executivo da empresa Serum Institute of India, que comanda a corrida pela produção de doses contra a Covid-19. A família Poonawalla têm uma fortuna de cerca de US$ 5 bilhões e estimativa é que estejam gastando cerca de 450 milhões para produzir a imunização de Oxford edit

247 - O bilionário indiano Adar Poonawalla, de 39 anos, é o chefe-executivo da empresa Serum Institute of India, que comanda a corrida pela produção de doses para o tratamento de pacientes diagnosticados com o coronavírus. Está na fase 3 de desenvolvimento, a última antes da aprovação para que vendida, porém o laboratório começou a fabricar o medicamento antes do fim dos testes. A família Poonawalla têm uma fortuna de cerca de 5 bilhões de dólares e estimativa é que estejam gastando cerca de 450 milhões para produzir a imunização de Oxford. As informações foram publicadas pelo site Metrópoles.

Diferentemente da maioria das indústrias farmacêuticas, o Serum Institute of India tem como objetivo produzir cerca de 500 doses por minuto e já vem realizando fazendo milhares de vacinas como teste. A ideia é que, quando (e se) a vacina de Oxford for aprovada, a empresa já tenha cerca de 300 milhões de doses no seu estoque.

Em maio, o instituto recebeu uma ampola de um milímetro com material celular para produção da vacina. O conteúdo foi colocado em uma cultura de vitaminas e açúcar para se reproduzir em bilhões de células que vão virar doses e imunização.

O plano do indiano Poonawalla é entregar metade da produção para pacientes de países pobres, ação que já faz normalmente com outras imunizações produzidas pelo laboratório. De acordo com o jornal americano The New York Times , metade das crianças do mundo foi vacinada com um dos produtos do Serum Institute, criado em 1967 por Cyrus Poonawalla, pai de Adar.

O empresário era criador de cavalos e viu uma boa oportunidade de negócio porque emprestava constantemente seus animais para a criação de vacinas.

O Serum Institute conseguiu contratos com a Unicef e Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) para entregar vacinas de baixo custo a países pobres e foi crescendo ainda mais.

