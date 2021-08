Recuperado da covid-19, Zeca Pagodinho recebe alta do hospital

O boletim divulgado nesta quinta afirma: "O estado de saúde do paciente é bom e ele foi liberado pela equipe médica” edit

247 - Zeca Pagodinho recebeu alta hoje do hospital Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava internado para tratar um quadro de covid-19. A informação é do portal UOL.

O boletim divulgado hoje afirma: "O estado de saúde do paciente é bom e ele foi liberado pela equipe médica".

O cantor de 62 anos foi hospitalizado no sábado (14) com sintomas leves. Em nota enviada ao UOL, a assessoria de Zeca Pagodinho afirmou que a internação foi "apenas para ser melhor acompanhado pelos médicos".

Ele recebeu as duas doses da vacina contra covid-19. Especialistas explicam que a vacina não "fecha" o corpo 100%, mas reduzem as probabilidades de evolução para um quadro grave. No Brasil, somente 3,7% dos que morreram por complicações da doença haviam passado pelo ciclo completo da imunização.

