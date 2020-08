Recuperados da Covid-19 podem ter sequelas no coração, segundo estudo

O coordenador da Universidade do Coração da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Evandro Tinoco Mesquita, destacou que “mesmo em pessoas sem sintomas, há um grau de agressão ao coração" edit

247 - Estudo da Alemanha publicado em julho indica que pacientes recuperados do novo coronavírus podem apresentar complicações cardíacas.

O presidente do Departamento de Insuficiência Cardíaca e coordenador da Universidade do Coração da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), Evandro Tinoco Mesquita, disse à CNN, nesta terça-feira, 25, que para diagnosticar a Covid-19 também é necessário se atentar aos sintomas cardiorrespiratórios.

Ele ainda reforçou que “de acordo com os estudos que utilizaram a ressonância para verificar os casos, foi identificado que, mesmo em pessoas sem sintomas, há um grau de agressão ao coração", disse.

"Nesse momento temos dois caminhos: estimular a pesquisa e o outro é o acompanhamento médico das pessoas que tiveram acometimento no órgão após ou durante a fase aguda. Os principais sintomas de doenças cardíacas são a dor no peito, falta de ar, palpitação, inchaço nas pernas e o desmaio. Estes são os sinais de alerta para as doenças que atingem o coração. Se o indivíduo tiver alguns destes sintomas após a Covid-19 ele deve buscar ajuda médica", orientou.

O médico ainda alertou para o risco da cloroquina de “sobrecarregar o funcionamento do coração”. "Indivíduos que já apresentam quadros cardíacos, o uso de determinados medicamentos pode causar arritmia e a cloroquina é um deles. Normalmente, o paciente que tem utilizado a cloroquina é por um tempo menor", completou.

