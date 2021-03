Reinfecção pela Covid-19 é mais comum entre idosos, aponta estudo

Um estudo dinamarquês publicado na revista científica The Lancet mostra que, entre o grupo de mais de 65 anos, apenas 50% desenvolvem imunidade. Entre os jovens, essa porcentagem é de 80%. Não são consideradas as novas variantes e variações etnográficas edit

247 - Um estudo publicado na revista científica The Lancet mostra que idosos são mais propensos à reinfecção pela Covid-19. Mostra-se ainda que a maioria das pessoas infectadas pela Covid-19 adquirem imunidade de pelo menos seis meses contra a doença.

Dos 110 mil voluntários da pesquisa, 0.65% foram reinfectados. No entanto, no grupo com mais de 65 anos, apenas 50% desenvolveram imunidade. Entre os jovens, essa porcentagem é de 80%.

"Nós estimamos uma proteção relativamente baixa em pessoas com 65 anos ou mais em comparação com pessoas mais jovens", disseram os pesquisadores na publicação.

O estudo não considera variações etnográficas, a amostragem é pequena e o período de pesquisa é curto, o que o compromete em certo ponto.

Além disso, novas variantes não foram consideradas.

O estudo "Assessment of protection against reinfection with SARS-CoV-2 among 4 million PCR-tested individuals in Denmark in 2020: a population-level observational study" foi feito pelo Statens Serum Institut, da Dinamarca.

As informações foram reportadas no site VivaBem, no Uol.

