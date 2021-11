Reino Unido convoca reunião de emergência do G7 sobre variante ômicron

Na presidência rotativa do G7, governo britânico quer reunir ainda nesta segunda-feira (29) os ministros da Saúde do bloco edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O governo britânico, à frente da presidência rotativa do G7, anunciou neste domingo (28) uma "reunião de emergência" com seus ministros da Saúde para tratar da questão da variante ômicron do coronavírus.

Os ministros da Saúde dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Itália, Japão e Reino Unido, portanto, se reunirão "na segunda-feira, 29 de novembro, para discutir a evolução da situação" relativa a essa nova variante, disse o Ministério da Saúde do Reino Unido.

A decisão é tomada depois da detecção em vários países europeus de casos relacionados à nova cepa, principalmente na Holanda, Itália e Alemanha. No Reino Unido, a Agência Britânica de Segurança Sanitária confirmou três casos até agora, informa o UOL.

PUBLICIDADE