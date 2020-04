Reino Unido tem recorde de mortes por coronavírus em 24 horas

O Reino Unido registrou 684 mortes nas últimas 24 horas por causa do coronavírus nesta sexta-feira (03). São 3,6 mil mortes edit

247 - O Reino Unido registrou 684 mortes nas últimas 24 horas por causa do coronavírus nesta sexta-feira (03). São 3,6 mil mortes, um aumento de 23% no número diário em relação ao dia anterior. Ao todo, 38,1 mil estão infectados pela doença na região, formada pela Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales) mais a Irlanda do Norte.

Diagnosticado com a covi-19, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, continuará em quarentena sozinho.

O príncipe Charles abriu um novo hospital no leste de Londres, capital inglesa, com 4 mil leitos. É o primeiro de vários construídos na Grã-Bretanha para enfrentar a pandemia.

Em nível mundial são 1 milhão de pessoas infectadas com a doença e 55,7 mil faleceram.

