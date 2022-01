Reino Unido inicia vacinação infantil contra a covid-19, mas apenas a crianças mais vulneráveis à doença

Apoie o 247

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido começará nesta semana a oferecer vacinas para crianças entre cinco e 11 anos que correm maior risco de coronavírus, disse o Serviço Nacional de Saúde estatal neste domingo.

A Grã-Bretanha tem sido mais lenta do que alguns outros países na oferta de vacinas para crianças de 5 a 11 anos, e não planeja vacinar a faixa etária de forma mais ampla, ao contrário de países como Estados Unidos e Israel.

O NHS England disse que as crianças que estavam em um grupo clínico de risco ou que vivem com alguém imunossuprimido poderiam receber uma primeira vacina contra o COVID-19, de acordo com o conselho divulgado no mês passado pelo Joint Committee on Vaccine and Immunization. JCV).

"Gostaria que os pais e responsáveis ​​tivessem certeza de que nenhuma nova vacina para crianças teria sido aprovada a menos que os padrões esperados de segurança, qualidade e eficácia fossem atendidos", disse a ministra de vacinas do Reino Unido, Maggie Throup.

"Eu encorajo o maior número possível de pessoas a garantir que eles recebam a dose."

Serão oferecidas às crianças duas doses de 10 microgramas da injeção Pfizer-BioNTech (PFE.N), que é um terço de uma dose para adultos.

Atualmente, as infecções são altas entre crianças em idade escolar na Inglaterra, com o Escritório de Estatísticas Nacionais estimando que quase 12% dos alunos mais jovens tiveram coronavírus na semana que terminou em 22 de janeiro.

