Reino Unido registra 403 mortes em 24 horas por coronavírus

247 - O Reino Unido registrou mais 403 mortes por coronavírus em apenas 24 horas. No dia anterior foram 621, chegando a um total de mais de mil falecimentos em apenas dois dias. A região, formada por Grã-Bretanha (Inglaterra, Escócia e País de Gales) mais a Irlanda do Norte, tem pelo menos 11,4 mil e 495 mortes provocadas pela covid-19.

O primeiro-ministro Boris Johnson foi internado porque teve uma complicação em seus sintomas, 10 dias após ser diagnosticado com a doença.

Autoridades britânicas agora temem que a região sofra um pico do número de mortes, como aconteceu com a Itália e com a Espanha.

