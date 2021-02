Reino Unido ultrapassa meta e adianta vacinação da população mais vulnerável

247 - O Reino Unido ultrapassou a meta de vacinação contra a Covid-19 de sua população mais vulnerável, tendo imunizado 15.1 milhões de pessoas até este sábado (13).

Isso representa 22% da população que recebeu a primeira dose. Apenas 1% recebeu as duas.

O prazo estipulado era 15 de fevereiro para vacinar toda a população com mais de 70 anos, junto com aqueles que moram ou trabalham em lares de idosos, trabalhadores de serviços de saúde e os mais vulneráveis à Covid-19. Agora, o país poderá adiantar seu cronograma para a população geral.

As vacinas da Pfizer-BioNTech e da Oxford-AstraZeneca estão sendo aplicadas no Reino Unido, que foi o primeiro país no mundo ocidental a iniciar o programa de vacinação contra a Covid-19.

O intervalo programado entre as doses é 12 semanas.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.