Relatório aponta que EUA têm pior desempenho no combate à pandemia

Rádio Internacional da China - O think tank da CGTN, emissora global de TV da China, divulgou nesta sexta-feira (23) um relatório de análise sobre a situação atual da pandemia de Covid-19 no mundo, indicando que há uma tendência de polarização em indicadores-chave, como o número de casos confirmados, de óbitos e de vacinações, e os Estados Unidos têm três indicadores que são os piores entre todos os países do mundo.

O relatório indica que três países acumularam mais de 15 milhões de infectados e 400 mil óbitos pela doença, os Estados Unidos, a Índia e o Brasil, que são também os países com mais novos casos confirmados neste trimestre. Países com mais de 50 milhões de cidadãos vacinados são a China, os Estados Unidos e a Índia.

Segundo o relatório, os Estados Unidos estão enfrentando o maior desafio na prevenção de pandemia, seguidos pelo Brasil, Índia, Reino Unido e França. Os Estados Unidos têm o maior número cumulativo de casos confirmados, mais de 34 milhões, e de mortes, mais de 600 mil. O número de novos infectados nos Estados Unidos foi inferior a cinco mil em apenas 62 dias.

De acordo com a imprensa global, desde o começo da pandemia, os EUA tiveram problemas, como por exemplo políticas de prevenção ineficazes, distribuição injusta de recursos e previdência social caótica.

A China é o país com o menor número de novos infectados e o maior número de vacinações no mundo. Alguns analistas indicaram que o resultado se deve a suas medidas poderosas contra a pandemia. Ao mesmo tempo, o país assumiu a liderança na pesquisa e desenvolvimento de vacinas e promoveu o programa de imunização de toda a população. Atualmente, a China aplicou mais de 1,4 bilhão de doses de vacina, o maior número do mundo, e também forneceu mais de 500 milhões de doses de vacina para mais de 100 países e organizações internacionais, o equivalente a um sexto da produção global atual de vacinas.

