Remédio reduz em 37% risco de morte por Covid-19, revela estudo do Einstein com a Pfizer

247 - Pesquisa do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, do Hospital Israelita Albert Einstein, revelou que o medicamento tofacitinib reduz em 37% o risco de morte em pacientes hospitalizados pela Covid-19, segundo coluna de Mônica Bergamo na Folha de S.Paulo.

O remédio é comercializado como Xeljanz e é indicado para o tratamento de artrite reumatoide, artrite psoriásica e retocolite ulcerativa.

O estudo foi desenvolvido em parceria com a Pfizer, que produz o medicamento, e foi realizado em um grupo de 289 pacientes adultos internados em 15 centros de tratamento espalhados pelo Brasil.

O estudo foi publicado, nesta quarta-feira, 16, na revista médica The New England Journal of Medicine.

