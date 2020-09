Resultados preliminares na China confirmam eficácia de remédio russo contra Covid-19

Em resultados preliminares, cientistas chineses confirmaram que a droga de fabricação russa Triazavirin é eficaz no tratamento de Covid-19, disse o vice-presidente da Academia de Ciências da Rússia, Valery Charushinn, nesta quinta-feira (10) edit

Sputnik - "A triazavirina tem um efeito positivo na luta contra a Covid-19: encurta o curso da doença e alivia muitos sintomas. Recebemos essa informação do presidente da Universidade de Medicina Harbin, Yang Baofeng. Até agora, a resposta é não oficial, pois a pesquisa não foi concluída. O resultado é intermediário e precisa ser aprofundado, mas, no geral, há um efeito positivo", disse Charushin, de acordo com a Universidade Federal dos Urais.

Ainda de acordo com Charushin, a China aprovou um protocolo de ensaio clínico, que prevê dez estudos duplo-cegos randomizados em hospitais da província de Heilongjiang. Os estudos são conduzidos em pacientes com gravidade leve a moderada da doença.

O medicamento russo foi enviado à China em fevereiro, após pedido de Pequim, para ser testado como um potencial tratamento para o coronavírus, disse o Ministério da Saúde da Rússia.

De acordo com a Medsintez, uma das desenvolvedoras, a droga busca atenuar as causas da doença e não influencia o sistema imunológico.

O medicamento também está sendo testado em hospitais russos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.