Rio começará imunização da população por 3.5 milhões de pessoas de grupos de risco em março

247 - O governo do Rio de Janeiro anunciou na manhã desta quinta-feira (10) o plano de vacinação contra a Covid-19 no estado. O plano abrange um total de 3.5 milhões de pessoas de grupos de risco, que devem ser vacinados em quatro fases iniciais.

Na primeira fase, profissionais de saúde, idosos a partir de 75 anos, pessoas com mais de 60 anos que vivem em asilos e instituições psiquiátricas e a população indígena serão vacinados.

Na segunda fase, está projetada a imunização do público geral que tem entre 60 e 74 anos. A terceira fase inclui pessoas com comorbidades que podem desenvolver sintomas graves da Covid-19. A quarta fase abrange professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e detentos. O total de pessoas nestes grupos é 3.5 milhões.

As etapas devem ocorrer entre março e junho de 2021. Segundo a CNN Brasil, o plano leva em conta somente as vacinas de Oxford. O prazo pode ser antecipado caso sejam compradas as vacinas da Pfizer.

