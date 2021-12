Rio prevê aplicar 1 milhão de doses contra covid-19 em janeiro, incluindo crianças

Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19, o município do Rio já aplicou a primeira dose em 5,8 milhões de pessoas edit

Agência Brasil – A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro divulgou hoje (27) que espera aplicar mais de 1 milhão de doses de vacinas contra covid-19 em janeiro de 2022. Desde janeiro de 2021, já foram aplicadas mais de 12,6 milhões de doses na capital fluminense.

Segundo estimativa do órgão municipal, o número de doses a serem aplicadas no mês que vem deve chegar a 1,1 milhão, total que considera o avanço da aplicação das doses de reforço e o início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos.

Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19, o município do Rio já aplicou a primeira dose em 5,8 milhões de pessoas, e a segunda dose em 5,2 milhões. Foram administradas ainda 143 mil doses únicas e 1,4 milhão de doses de reforço.

De acordo com o painel da Secretaria Municipal de Saúde, a cidade está com 80,3% de sua população totalmente imunizada. O percentual sobe para 93,7% quando é considerada apenas a população com mais de 12 anos, em quem a vacina pode ser aplicada até o momento.

