Rio recebe 185 mil doses da vacina de Oxford contra a Covid-19

Metrópoles - O Governo do Estado do Rio de Janeiro recebeu do Ministério da Saúde 185 mil doses da vacina de Oxford/Astrazeneca contra Covid-19, na noite desse sábado (23/1). O imunizante foi encaminhado pela pasta para a Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói, região metropolitana do Rio, de onde será distribuído para os 92 municípios.

O Rio de Janeiro segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações (PNI). As vacinas serão destinadas ao público prioritário, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde aguarda as informações do ministério, que devem ser publicadas neste domingo (24/1) com as definições.

