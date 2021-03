RJ tem quase 500 pacientes na fila de espera por um leito de Covid-19

247 - O Rio de Janeiro tem quase 500 pacientes na fila de espera por um leito de Covid-19, segundo reportagem do G1. Neste sábado, a fila na capital carioca chegou a 481 pessoas. Além disso, 682 pessoas estavam internadas nas UTIs da rede SUS da cidade.

No Rio, a taxa de ocupação de leitos SUS está em 96% na UTI e 82% na enfermaria.

Medidas restritivas

As novas medidas restritivas do prefeito Eduardo Paes (DEM) começaram a valer a partir de 00h deste sábado. Paes determinou o fechamento das praias e a entrada de ônibus fretados no município. O prefeito cogita a antecipação dos feriados de abril. As medidas contra qualquer circulação nas praias só valem para esse final de semana.

Enquanto isso, o governo do estado prorrogou o decreto de restrições por mais uma semana - com toque de recolher entre 23h e 5h; fechamento de bares e restaurantes às 23h; comércio de rua funcionando das 8h30 às 17h30; shoppings das 10h às 22h; e limitação de público.

