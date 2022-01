Ronaldo pega Covid e desfalca Cruzeiro em aniversário do clube

Ex-jogador, que comprou o clube no final do ano passado, testou positivo para a doença edit

247 - O Cruzeiro anunciou nesta manhã (2) que o ex-jogador Ronaldo, que comprou o clube no final do ano passado, testou positivo para Covid-19. Por isso, ele não vai participar da festa do 101º aniversário cruzeirense.

De acordo com o clube, Ronaldo está bem, com sintomas leves e, por orientação médica, está isolado em repouso.

Esta seria a primeira vez que Ronaldo viajaria para Belo Horizonte desde que anunciou, no dia 18 de dezembro, a compra de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro.

