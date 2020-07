Roraima tem pior desempenho no combate à covid-19 no Brasil

247 - Roraima foi considerado o pior Estado do Brasil no combate ao coronavírus na semana encerrada no dia 14 de julho, segundo Ranking Covid-19 dos Estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) e publicado no portal Exame.

Segundo a reportagem, no segundo lugar entre os piores, aparece o Distrito Federal. Na semana encerrada no dia 1º, o DF aparecia na 18ª posição, seguido do Pará, que melhorou sua colocação da segunda para a quarta posição no período, e o Mato Grosso, estável em terceiro lugar. Na quinta colocação está o Estado de Goiás, que, duas semanas antes, aparecia na 21ª posição.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.