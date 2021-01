Rui Costa entra com ação no STF para assegurar compra da Sputnik V

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), entrou com uma ação no STF (Supremo Tribunal Federal) para assegurar a compra direta de 50 milhões de doses da Sputnik V, vacina russa contra a Covid-19.

O acordo já havia sido firmado no passado, mas diante da lentidão do governo federal e da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em aprovar o uso emergencial de imunizantes, Costa teme que as doses não serão fornecidas a tempo.

"Determinei à Procuradoria Geral do Estado da Bahia que ingresse com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que possamos efetivar a compra direta da vacina russa Sputnik V, com a qual já assinamos um acordo de cooperação para o fornecimento de até 50 milhões de doses", escreveu o governador em seu Twitter.

Ele ainda acrescentou: "Não podemos assistir passivamente baianos e brasileiros morrendo diariamente diante da incapacidade do Governo Federal. Se eles não têm capacidade de fazer nada, melhor que peçam demissão ou renunciem. O povo brasileiro não merece ser maltratado e humilhado. Precisamos reagir!".

A Sputnik V será produzida no Brasil, mas a Anvisa ainda analisa o pedido para realização dos testes da fase 3, última etapa de aprovação.

Mais de 1,5 milhão de pessoas já foram vacinadas com a Sputnik V no mundo até o último domingo (10).

