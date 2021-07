Rússia aprova vacina Sputnik V produzida na Argentina, anuncia presidente Fernández

Sputnik - O presidente argentino, Alberto Fernández, parabenizou publicamente o presidente dos laboratórios Richmond, Marcelo Figueiras, por ter obtido o aval da Rússia em relação ao primeiro lote de vacinas Sputnik V contra Covid-19 produzidas no país sul-americano.

"A aprovação da Rússia já chegou", afirmou o presidente argentino durante conversa com Figueiras transmitida pelas redes sociais nesta quinta-feira (15).

O Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya concedeu "a aprovação do primeiro lote industrial fabricado pelos laboratórios Richmond para ser utilizado no país", disse o empresário.

A liberação definitiva das vacinas dependerá agora das autoridades sanitárias argentinas. Richmond fez um primeiro lote de 140.625 doses do componente 1, que foi submetido ao Centro Gamaleya para consideração.

"O resto que estamos fabricando será liberado em breve e está à disposição do Ministério da Saúde e do operador logístico", complementou Figueiras. Até o momento, os laboratórios Richmond produziram 1.300.000 doses do componente 1 e 1.010.000 doses do segundo.

O presidente argentino, por sua vez, destacou que "uma vacina com a qualidade da Sputnik V" é produzida na Argentina.

No total, mais de 20,9 milhões de argentinos já receberam a primeira dose de qualquer vacina contra Covid- 19. E 5,1 milhões estão imunizados com as duas doses, segundo o Ministério da Saúde, em uma população de 45,8 milhões de habitantes.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.