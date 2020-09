Rússia está pronta pra compartilhar experiência de vacina contra Covid-19 com Brics, diz Lavrov

"Estamos prontos para compartilhar essa experiência com outros países, inclusive, é claro, nossos amigos do Brics", disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov edit

Sputnik - A revista científica The Lancet publicou os primeiros resultados da vacina Sputnik V contra o coronavírus nesta sexta-feira (4), revelando a segurança e a eficácia dos testes realizados.

O chanceler russo, Sergei Lavrov, declarou nesta sexta-feira (4) que a Rússia está pronta para compartilhar sua experiência no desenvolvimento da vacina e tratamentos contra Covid-19 com seus parceiros do Brics (grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Ao participar de uma reunião nesta sexta-feira (4) com diplomatas do grupo BRICS, o ministro das Relações Exteriores da Rússia lembrou que a vacina russa Sputnik V foi registrada em 11 de agosto.

"Gostaria de lembrar que a primeira vacina russa contra Covid-19, a Sputnik V, foi registrada recentemente. Cientistas russos desenvolveram tratamentos contra a doença do coronavírus. E estamos prontos para compartilhar essa experiência com outros países, inclusive, é claro, nossos amigos do BRICS", afirmou o chanceler.

A vacina Sputnik V foi desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya e pelo Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF). De acordo com os órgãos, a Sputnik V demonstrou uma resposta imune em 100% dos pacientes testados e não causou efeitos adversos graves.

