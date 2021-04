Rússia inicia desenvolvimento de 4ª vacina contra a Covid-19

Desenvolvimento do quarto imunizante contra o coronavírus está sendo feito pelo Instituto Smorodintsev de Investigação da Gripe, do Ministério da Saúde da Rússia, segundo informou o ministro da pasta, Mikhail Murashko edit

Sputnik - Sendo o primeiro país a registrar uma vacina contra a COVID-19, a Rússia anunciou o início do desenvolvimento de uma quarta vacina contra o coronavírus.

A criação do novo medicamento estará a cargo do Instituto Smorodintsev de Investigação da Gripe, do Ministério da Saúde da Rússia, segundo informou o ministro da pasta, Mikhail Murashko.

Os primeiros resultados preliminares da nova vacina deverão ser comunicados proximamente, detalhou a autoridade mencionada.

Por sua vez, o diretor do instituto responsável pelo desenvolvimento da vacina, Dmitry Lioznov, declarou que os ensaios clínicos poderiam começar já em setembro-dezembro deste ano.

O virologista russo Vitaly Zverev explicou que o novo medicamento contra a COVID-19 utilizará uma versão modificada de ARN do vírus da gripe. O especialista acredita que deste modo, a nova vacina "protegerá tanto contra a gripe quanto contra o coronavírus".

Até agora, a Rússia já contribuiu para a luta contra a pandemia com três vacinas: a famosa Sputnik V, a EpiVacCorona, e a CoviVac. Por enquanto, não se sabe o nome da quarta vacina.

