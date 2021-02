Rússia planeja lançar versão de dose única da Sputnik V

247 - A Rússia está planejando lançar em fevereiro ou março uma versão em dose única da vacina Sputnik V, contra a Covid-19.

Conforme reportado no Valor, o porta-voz do Fundo Soberano da Federação Russa afirmou que a eficácia do novo imunizante “muito maior do que a eficácia da primeira injeção ou mesmo do regime de dose completa de outras vacinas”.

A Sputnik tem uma eficácia comprovada de 91.6% em casos sintomáticos da Covid-19.

